Основные американские фондовые индексы во вторник выросли, Dow Jones и NASDAQ обновили исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,46% - до 19974,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,49%, до 5483,94 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,36%, до 2270,76 пункта.

После президентских выборов США американские индексы неожиданно сильно растут на фоне надежд участников рынка на укрепление экономики США благодаря мерам избранного президента США Дональда Трампа.

Накануне коллегия выборщиков проголосовала во "втором туре" президентских выборов США и подтвердила полномочия Трампа на посту главы государства.

Инвесторы также отреагировали на решение Банка Японии сохранить основные параметры монетарной политики. Регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%. Кроме того, Банк Японии принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%.

"Общий фон довольно устойчивый, экономические данные позитивные, и исчезли катализаторы. Которые могли повлиять на рынок негативно - выборы в США, встреча ФРС", - приводит агентство MarketWatch слова вице-президента Charles Schwab Рэнди Фредерика (Randy Frederick).