Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник не продемонстрировали единой динамики, несмотря на позитивные макроэкономические новости из США и Японии, пишет The Wall Street Journal. При этом австралийский индикатор завершил торги на самой высокой отметке с октября 2015 года.

Реакция инвесторов на убийство российского посла в Анкаре, аварию в Берлине и стрельбу в Цюрихе оказалась сдержанной.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,5%, до минимума за две недели.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, выступавшая в понедельник в университете Балтимора, заявила, что улучшение ситуации на рынке труда благодаря укреплению экономики США способствует увеличению уровня жизни американцев.

"После нескольких лет медленного экономического подъема, рынок труда является сильнейшим почти за десятилетие, - заявила Дж.Йеллен. - Мы также видим сигналы того, что темпы роста зарплат увеличиваются и зарплаты молодых сотрудников резко усилили подъем за последние пару лет".

Японский индикатор Nikkei 225 поднялся на 0,5%, более широкий индекс Topix - на 0,2%. Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики и улучшил оценку текущего состояния экономики. Немногим ранее кабинет министров страны повысил прогнозы на 2017 фингод, начинающийся в апреле.

Гонконгский Hang Seng потерял 0,5%, как и китайский Shanghai Composite. Южнокорейский Kospi поднялся на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%.

Китайский центральный банк предупредил, что со следующего квартала он будет учитывать забалансовые инвестиции в процессе оценки рисков финансовых учреждений. Фьючерсы на 10-летние гособлигации КНР подешевели на 0,4%.

"Теперь, когда ЦБ подтвердил сроки, инвесторы беспокоятся о сокращении доступной ликвидности. Слабый рынок облигаций также будет тянуть вниз рынок акций", - заявил аналитик Nanjing Securities Чжоу Сю.

Акции японских экспортеров подешевели на фоне укрепления иены: Suzuki Motor потеряла 1%, Toshiba - 0,9%, Panasonic - 1,5%.