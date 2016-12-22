Крупные европейские биржевые операторы Deutsche Boerse и London Stock Exchange Group plc (LSEG) получили официальное возражение от регуляторов Европейского союза по сделке, предполагающей слияние двух биржевых площадок, говорится в официальном заявлении компаний.

Стороны получили официальное уведомление от Еврокомиссии на втором этапе рассмотрения сделки, уточняется в сообщении. "Сегодня в рамках продолжающегося процесса слияния по правилам ЕС, LSEG и Deutsche Boerse подтверждают получение заявления о возражении от Европейской комиссии в отношении предлагаемого слияния", - говорится в заявлении.

Компании намерены продолжать "конструктивно взаимодействовать с ЕК и отвечать на любые возникающие вопросы".

Ранее в декабре глава Deutsche Boerse Карстен Кенгетер (Carsten Kengeter) заявлял, что сделка по слиянию британской и немецкой бирж может не состояться из-за многочисленных национальных и региональных согласований регуляторов и Brexit.

В марте, еще до референдума по выходу Великобритании из ЕС, LSE и Deutsche Boerse договорились о слиянии и создании единой европейской глобальной биржевой инфраструктуры стоимостью около 30 миллиардов долларов. Компании прогнозировали ежегодный синергетический эффект от сделки в размере 450 миллионов евро.

ЕК начала расследование по данному слиянию в сентябре, ссылаясь на предварительные опасения о нарушении данной сделкой антимонопольного законодательства ЕС. В октябре комиссия продлила срок рассмотрения сделки с 13 февраля до 6 марта 2017 года по просьбе компаний.

London Stock Exchange Group plc - ведущая диверсифицированная биржевая группа в Европе, оператор биржи Лондона и Милана. Основана в 2007 году, штаб-квартира базируется в Лондоне.

Deutsche Boerse AG - одна из крупнейших биржевых организаций в мире. Головной офис группы расположен во Франкфурте, имеются представительства в Люксембурге, Праге, Лондоне, Цюрихе, Москве, Нью-Йорке, Чикаго, Гонконге, Сингапуре, Пекине и Токио. Штат сотрудников на конец декабря 2015 года насчитывал 5,28 тысячи человек.