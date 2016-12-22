В ноябре гривневые цены на столичное жилье выросли. В новостройках Киева они поднялись на 0,6% до 23,3 тыс.грн/кв.м, в готовых домах - на 3,4% до 35,3 тыс.грн/кв.м. Интересно, что по данным ИАП "Столичная недвижимость", за год гривневые цены на вторичном рынке практически не изменились (просели всего на 0,6%), зато в долларах столичное жилье подешевело почти на 12%, до $1318/кв.м.

Что касается предложения, то в ноябре была возможность подобрать себе квартиру из 21,8 тысяч квартир на вторичном рынке жилья и 2655 квартир в 155 строящихся жилых комплексах. Однако, активность рынка была относительно невысокой, хоть и показала рост. По данным SV Development, на вторичном рынке продали 547 квартир, в новостроях - 373.

"Мы так и не смогли преодолеть рубеж в 1 тыс. сделок в месяц, но 920 в ноябре все же лучше, чем 892 в октябре (тогда было продано 534 квартиры в старом фонде и 358 в новом)", - прокомментировал UBR.ua ситуацию аналитик SV Development Сергей Костецкий.

Квартирный трейд-ин

Чтобы оживить рынок, в прошлом месяце столичные застройщики подхватили инициативу своих коллег из пригорода, и предлагают программы trade-in (обмен старой квартиры на жилье в строящемся объекте) или другие акции, ориентированные на тех, кто желает переехать из своего жилья в старом жилом фонде.

Например, Stolitsa Group в октябре-ноябре предлагали инвесторам ЖК "Варшавский" программу, по которой они могли при покупке квартиры в комплексе экономить на оплате коммунальных услуг в квартире проживания на период строительства дома.

"Мы понимаем, что на принятие решения инвестором в какой ЖК инвестировать деньги влияет не только локация, надежность застройщика, ценовая политика, а и дополнительные бонусы. Предложенная программа вызвала интерес среди покупателей. Так как комплекс располагается в окружении старого жилого фонда, интерес к программе проявляли жители близлежащих домов и микрорайонов", - рассказал UBR.ua директор Stolitsa Group Эдуард Соколовский.

А в "Интергал-Буд" запустил свою программу trade-in. Застройщик предлагает выбрать квартиру в одном из жилых комплексов компании, продать свою и оплатить - если понадобится - разницу в стоимости.

Участвуют в программе ЖК "Парковые Озера", "Демеевка", "Отрадный", "Яскравый" и "Нивки-Парк". "Интергал-Буд" бронирует понравившуюся покупателю квартиру на срок до 45 дней с фиксацией цены, а брокер-партнер застройщика проводит оценку старого жилья и продает его. Как сообщили в компании, программа пользуется спросом, но конкретных данных пока не назвали, ведь запущена она лишь в конце ноября.

Сложности обмена

Эксперты относятся к этой схеме пока осторожно.

"Это лишь маркетинговый инструмент, какой же это trade-in? Подобный механизм активно применяется в торговле автомобилями. Ты приходишь, твою машину оценивают. Выбираешь новую, доплачиваешь разницу, старую оставляешь в салоне. Садишься и уезжаешь. А как это осуществить с новостроями?" - удивляется председатель комитета по информационным технологиям, сервисам, аналитике Ассоциации ритейлеров Украины Эдуард Бразас.

Не выполняется, по его мнению, главный момент - покупатель не получает готовый продукт сразу.

"Если это квартира в уже сданном доме, то мы видим просто две сделки купли-продажи. Если же здание еще строится, что же может предложить застройщик, пока его не сдадут? Он будет оплачивать проживание в съемном жилье?" - задается вопросы эксперт.

Несколько лет назад была попытка, напоминает он, запустить подобную программу, но тогда застройщик переоформлял вторичные квартиры на себя, а люди жили в них, пока дом не сдался.

Но нынешние схемы иные. Пионером trade-in по-новому стал "Петровский квартал", что в Вишневом. Он свою рекламную кампанию и строил на лозунге "Меняй старую квартиру на новую". Как рассказала коммерческий директор агентства "Обмен жилья" Юлия Нуждина, около 25% квартир в этом пригородном комплексе было куплено именно по схеме старое-на-новое.

"Мы начинали работать в "Петровском квартале", но с лета расширили программу. Теперь с нами сотрудничают уже 12 комплексов, в основном они конечно представляют пригород или же расположены на территории Киева поближе к границам. Это новострои эконом-класса, а сама программа ориентирована на тех, кому надо разъехаться или улучшить свои условия", - пояснила Нуждина.

По факту это не сделка обмена, хоть так и называется, а две отдельные сделки, признает она.

"Квартиру оценивают и продают, подыскивая конкретного покупателя. На вырученную сумму покупатель ищет квартиру среди комплексов застройщиков-партнеров. Специфика наших клиентов такова, что без доплаты они могут подыскать нужное жилье. Обычно продают квартиры в спальниках, а покупают в новостроях на границе области. И получается за средства, вырученные с продажи двушки, приобрести две однокомнатные, трешку на два и один. Обычные, житейские съезды-разъезды", - рассказывает Нуждина.

Где же живут покупатели после подобной сделки?

"Львиная доля выбирают квартиры в уже сданных в эксплуатацию комплексах или тех, где срок сдачи - месяц-три", - признала Нуждина.

Однако есть и такие, кто готов ради экономии купить квартиру в комплексе, который сдают в следующем году.

"Деньги никто под подушкой хранить не готов. Обе сделки проводятся в один день. И продажа квартиры на вторичке и оформление договора в новострое. А на время до сдачи объекта либо договариваются с покупателем своей бывшей квартиры (иногда те готовы подождать некоторое время за отдельную скидку) или снимают жилье. Все равно при арендной ставке 6 тысяч гривен в месяц, то есть 72 тыс. грн. в год, это неполных три тысячи долларов. Экономия на ранней стадии инвестирования в проект гораздо больше", - считает Нуждина.

Она уверена, что на фоне экономического кризиса к подобной практике будут прибегать все больше застройщиков. Однако Эдуард Бразас считает, что поскольку рынок наш малоактивен, а покупка квартиры слишком эмоциональная процедура, то массовыми такие сделки не будут.

