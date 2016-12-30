Сбережения украинцев в третьем квартале 2016 года увеличились на 16,475 млрд грн, сообщило Государственная служба статистики в пятницу.

По его данным, в июле-сентябре 2016 года номинальные доходы населения возросли на 17%. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 15,8%.

Как сообщает статведомство, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в третьем квартале 2016 года увеличились на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в июле-сентябре текущего года составил 9810 грн, что на 1375 грн больше, чем в третьем квартале-2015.

Расходы населения за отчетный период увеличились на 16,9%. по сравнению с аналогичным периодом минувшего года



Доходы и расходы населения Украины в III кв. 2016г:

июль-сентябрь 2016 г., млн. грн июль-сентябрь 2016 г. к ию лю- сентябрю 2015., % Доходы населения - всего 527073 117,0 Заработная плата 214885 124,9 Прибыль и смешанный доход 121321 108,6 Доходы полученные от собственности 20026 100,6 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 170841 116,4 в том числе: социальная помощь 86270 108,0 другие текущие трансферты 26572 128,7 социальные трансферты в натуре 57999 125,4 Расходы и сбережения населения – всего 527073 117,0 Приобретение товаров и услуг 460391 116,8 Доходы от собственности, оплаченные 5136 104,3 Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты 45071 119,4 в том числе текущие налоги на доходы, имущество и др. 36188 141,4 взносы на социальное страхование 491 12,4 другие текущие трансферты 8392 102,1 Накопление нефинансовых активов 15501 117,1 Прирост финансовых активов 974 199,6 из них: прирост денежных вкладов и сбережений в ценных бумагах 16230 х сбережения в иностранной валюте -26374 х займы, полученные за исключением погашенных -1646 х Наличный доход 418867 115,8 Сбережения 16475 120,1

Данные: Госстат

I II квартал 2016г.,% I II квартал 2015г., % Заработная плата 40,8 38,2 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 32,4 32,6 Прибыль и смешанный доход 23,0 24,8 Доходы от собственности, полученные 3,8 4,4

Данные: Госстат

Структура расходов и сбережений населения Украины в III кв. 2016г:

I II квартал 2016г.,% I II квартал 2015г., % Приобретение товаров и услуг 87,3 87,5 Доходы от собственности, текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты 9,6 9,5 Прирост финансовых активов 0,2 0,1 Накопление нефинансовых активов 2,9 2,9

Данные: Госстат

Примечание: Данные приведены без учета временно оккуп ированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.