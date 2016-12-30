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Сбережения украинцев в III кв. 2016г увеличились на 16,5 млрд грн -Госстат
14:32 30.12.2016 |
Сбережения украинцев в третьем квартале 2016 года увеличились на 16,475 млрд грн, сообщило Государственная служба статистики в пятницу.
По его данным, в июле-сентябре 2016 года номинальные доходы населения возросли на 17%. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 15,8%.
Как сообщает статведомство, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в третьем квартале 2016 года увеличились на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Располагаемый доход в расчете на одного человека в июле-сентябре текущего года составил 9810 грн, что на 1375 грн больше, чем в третьем квартале-2015.
Расходы населения за отчетный период увеличились на 16,9%. по сравнению с аналогичным периодом минувшего года
Доходы и расходы населения Украины в III кв. 2016г:
|июль-сентябрь 2016 г., млн. грн
|июль-сентябрь 2016 г. к ию лю- сентябрю 2015., %
|Доходы населения - всего
|527073
|117,0
|Заработная плата
|214885
|124,9
|Прибыль и смешанный доход
|121321
|108,6
|Доходы полученные от собственности
|20026
|100,6
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|170841
|116,4
|в том числе:
|социальная помощь
|86270
|108,0
|другие текущие трансферты
|26572
|128,7
|социальные трансферты в натуре
|57999
|125,4
|Расходы и сбережения населения – всего
|527073
|117,0
|Приобретение товаров и услуг
|460391
|116,8
|Доходы от собственности, оплаченные
|5136
|104,3
|Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты
|45071
|119,4
|в том числе
|текущие налоги на доходы, имущество и др.
|36188
|141,4
|взносы на социальное страхование
|491
|12,4
|другие текущие трансферты
|8392
|102,1
|Накопление нефинансовых активов
|15501
|117,1
|Прирост финансовых активов
|974
|199,6
|из них:
|прирост денежных вкладов и сбережений в ценных бумагах
|16230
|х
|сбережения в иностранной валюте
|-26374
|х
|займы, полученные за исключением погашенных
|-1646
|х
|Наличный доход
|418867
|115,8
|Сбережения
|16475
|120,1
Данные: ГосстатСтруктура доходов населения Украины в III кв. 2016г:
|I II квартал 2016г.,%
|I II квартал 2015г., %
|Заработная плата
|40,8
|38,2
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|32,4
|32,6
|Прибыль и смешанный доход
|23,0
|24,8
|Доходы от собственности, полученные
|3,8
|4,4
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в III кв. 2016г:
|I II квартал 2016г.,%
|I II квартал 2015г., %
|Приобретение товаров и услуг
|87,3
|87,5
|Доходы от собственности, текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты
|9,6
|9,5
|Прирост финансовых активов
|0,2
|0,1
|Накопление нефинансовых активов
|2,9
|2,9
Данные: Госстат
Примечание: Данные приведены без учета временно оккуп ированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
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