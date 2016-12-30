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Топливно-энергетический комплекс
НБУ увеличил объем ОВГЗ в своем портфеле на 25,8 млрд гривен до 381,946 млрд гривен, банки - на 18,0 млрд гривен до 190,3 млрд гривен 29 декабря
11:04 30.12.2016 |
Национальный банк увеличил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на 25,800 млрд гривен до 381,946 млрд гривен 29 декабря, банки - на 18,012 млрд гривен до 190,350 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 29 декабря увеличился на 48,53 млн гривен до 6,400 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 65,04 млн гривен до 15,744 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 29 декабря увеличился на 43,926 млрд гривен до 594,439 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 16.12
|543219,30
|356145,90
|166145,71
|14633,70
|6293,99
|на 19.12
|543348,73
|356145,90
|166251,59
|14650,57
|6300,67
|на 20.12
|543577,41
|356145,90
|166494,23
|14623,72
|6313,55
|на 21.12
|543828,23
|356145,90
|166605,32
|14748,52
|6328,49
|на 22.12.
|543699,05
|356145,90
|166458,04
|14774,87
|6320,24
|на 23.12
|549101,98
|356145,90
|171069,25
|15595,09
|6291,75
|на 26.12
|549027,93
|356145,90
|170969,40
|15624,75
|6287,88
|на 27.12
|549406,38
|356145,90
|171325,01
|15640,94
|6294,52
|на 28.12
|550513,89
|356145,90
|172337,88
|15678,54
|6351,58
|на 29.12
|594439,49
|381945,90
|190349,92
|15743,57
|6400,10
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