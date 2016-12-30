Национальный банк увеличил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на 25,800 млрд гривен до 381,946 млрд гривен 29 декабря, банки - на 18,012 млрд гривен до 190,350 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 29 декабря увеличился на 48,53 млн гривен до 6,400 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 65,04 млн гривен до 15,744 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 29 декабря увеличился на 43,926 млрд гривен до 594,439 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: