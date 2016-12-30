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Топливно-энергетический комплекс
29 декабря объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $51 млн до $162,1 млн
10:21 30.12.2016 |
В четверг, 29 декабря, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 51 млн долларов по сравнению с 28 декабря до 162,1 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 71,9 млн долларов по сравнению с 28 декабря до 169,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 5,2 млрд долларов, или в 1,8 раза до 6,614 млрд долларов по сравнению с октябрем.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 23 коп. в четверг снизился на 30 коп. до 27,18 UAH/USD.
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