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Золото дорожает на росте спроса на безопасные активы перед Новым годом
08:45 30.12.2016 |
Золото дорожает в пятницу на фоне роста спроса на безопасные активы в преддверии новогодних праздников, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.10 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 4,30 доллара, или на 0,37% - до 1162,30 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,29% - до 16,27 доллара за унцию.
Перед Новым годом объемы торгов на фондовых, сырьевых и валютных рынках по всему миру значительно снижены. Инвесторы закрывают свои позиции, фиксируя прибыль, и стараются не открывать новых до начала 2017 года. При этом участники торгов избегают риска и вкладываются в более надежные активы, к которым традиционно относится золото.
"(На рынках - ред.) установились предпочтения к более безопасным активам перед концом года, на фоне чего дорожает иена и золото", - сказал рыночный стратег IG Asia Pte Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan) агентству Рейтер.
Дополнительную поддержку золоту оказывает ослабление доллара. Это делает покупку драгметалла дешевле для держателей других валют. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,33%, до 102,31 пункта.
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