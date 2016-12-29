Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 356,146 млрд гривен 28 декабря, банки увеличили на 1,013 млрд гривен до 172,338 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 28 декабря увеличился на 57,05 млн гривен до 6,352 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 37,59 млн гривен до 15,679 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 28 декабря увеличился на 1,108 млрд гривен до 550,514 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: