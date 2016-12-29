В среду, 28 декабря, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 46,7 млн долларов по сравнению с 27 декабря до 213,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 69 млн долларов по сравнению с 27 декабря до 241,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 5,2 млрд долларов, или в 1,8 раза до 6,614 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 30 коп. в среду снизился на 23 коп. до 26,88 UAH/USD.