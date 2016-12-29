Форекс - Курс доллара снижается к иене на фоне уменьшения доходности 10-летних гособлигаций США (US Treasuries) до минимальных отметок с 14 декабря, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.46 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 102,89 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,0459 доллара за евро с 1,0414 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене уменьшался до 116,77 иены за доллар со 117,26 иены на прошлых торгах.

Доходность десятилетних US Treasuries снижалась на 1,5 базисных пункта - до 2,493%. Ранее она достигала уровня в 2,486%, что стало наименьшей отметкой с 14 декабря.

На уменьшение доходности гособлигаций повлияли данные статистики объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. В ноябре индикатор в месячном выражении неожиданно снизился на 2,5%, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,5%.

"Похоже, (удорожание - ред.) доллара к иене исчерпало себя на настоящий момент. Но против евро у доллара еще есть пространство для роста", - приводит агентство Рейтер мнение главного валютного стратега Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).