Форекс - Доллар дорожает к японской валюте в среду на опубликованных во вторник сильных данных статистики по индексу доверия потребителей в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.26 EET курс доллара к иене увеличивался до 117,56 иены за доллар со 117,43 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару поднимался до 1,0477 доллара за евро с 1,0457 доллара на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,14%, до 102,90 пункта.

По данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в декабре вырос до максимальной отметки с августа 2001 года в 113,7 пункта с пересмотренного ноябрьского показателя в 109,4 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя до 109 пунктов с первоначального индикатора ноября в 107,1 пункта.

Сильная статистика поддерживает ожидания инвесторов, что ФРС США будет чаще повышать базовую процентную ставку в 2017 году, сообщает агентство Рейтер. По итогам декабрьского заседания регулятор прогнозировал три повышения ставки в следующем году.

"Следующая статистика, за которой нужно будет следить - это данные по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США, которые должны быть опубликованы 6 января. Рынки готовы к данным, которые покажут сильную экономику страны, но не к противоположному", - цитирует агентство стратега Sumitomo Mitsui Trust Bank в Токио Аяко Сера (Ayako Sera).

Она также добавила, что возможна высокая волатильность торгов на валютном рынке. Это связано со снижением объема торгов из-за новогодних праздников в Японии.