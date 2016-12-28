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Курс доллара к иене растет на сильной статистике из США
08:50 28.12.2016 |
Форекс - Доллар дорожает к японской валюте в среду на опубликованных во вторник сильных данных статистики по индексу доверия потребителей в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.26 EET курс доллара к иене увеличивался до 117,56 иены за доллар со 117,43 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару поднимался до 1,0477 доллара за евро с 1,0457 доллара на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,14%, до 102,90 пункта.
По данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в декабре вырос до максимальной отметки с августа 2001 года в 113,7 пункта с пересмотренного ноябрьского показателя в 109,4 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя до 109 пунктов с первоначального индикатора ноября в 107,1 пункта.
Сильная статистика поддерживает ожидания инвесторов, что ФРС США будет чаще повышать базовую процентную ставку в 2017 году, сообщает агентство Рейтер. По итогам декабрьского заседания регулятор прогнозировал три повышения ставки в следующем году.
"Следующая статистика, за которой нужно будет следить - это данные по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США, которые должны быть опубликованы 6 января. Рынки готовы к данным, которые покажут сильную экономику страны, но не к противоположному", - цитирует агентство стратега Sumitomo Mitsui Trust Bank в Токио Аяко Сера (Ayako Sera).
Она также добавила, что возможна высокая волатильность торгов на валютном рынке. Это связано со снижением объема торгов из-за новогодних праздников в Японии.
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