Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 356,146 млрд гривен 27 декабря, банки увеличили на 355,61 млн гривен до 171,325 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 27 декабря увеличился на 6,64 млн гривен до 6,295 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 16,20 млн гривен до 15,641 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 27 декабря увеличился на 378,45 млн гривен до 549,406 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: