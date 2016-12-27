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Топливно-энергетический комплекс
Международные резервы НБУ составляют $15,7 млрд на 27 декабря
12:28 27.12.2016 |
Международные резервы Национального банка составляют 15,7 млрд долларов по состоянию на 27 декабря.
Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.
Утром во вторник, 27 декабря, на межбанковском валютном рынке наблюдается повышенный спрос на инвалюту.
Регулятор напоминает, что в таких случаях, когда на валютном рынке доминируют временные факторы, Национальный банк имеет достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний.
"Объем международных резервов сегодня составляет около 15,7 млрд долларов", - говорится в сообщении.
Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ.
Как сообщали Українські Новини, международные резервы Национального банка в ноябре снизились на 1,6% до 15,271 млрд долларов.
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