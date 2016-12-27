Национальный банк Украины (НБУ) во вторник на аукционе с заявленным объемом $80 млн продал $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1, сообщается на веб-сайте центробанка.
Согласно информации НБУ, на аукцион были поданы заявки на $68,1 млн по курсу от 26,4 грн/$1 до 26,68 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 26,6 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 26,6371 грн/$1. По минимальному курсу аукциона было удовлетворено 22,4% заявок в общем объеме удовлетворенных заявок.
Результаты валютных аукционов
|Дата
|27.12.16
|20.12.16
| Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
| 68.10
| 37.90
| Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
|
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| максимальный
| 26.6800
| 26.5000
| минимальный
| 26.4000
| 26.3000
| Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
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| средневзвешенный
| 26.6371
| 26.4559
| максимальный
| 26.6800
| 26.5000
| минимальный
| 26.6000
| 26.4500
| Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
| 46.80
| 28.40
| Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок, %
| 22.4
| 62.0
Данные: НБУ
Как сообщалось, НБУ в комментарии во вторник объяснил чрезмерный спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке Рождественскими выходными в США и Европе, ограничивающими предложение валюты. При этом спрос на валюту также подогрело получение компаниями-экспортерами возмещения НДС на минувшей и текущей неделе.
Центробанк подчеркнул, что имеет достаточно резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. По данным НБУ, объем международных резервов в настоящее время составляет около $15,7 млрд.
НБУ на предыдущем аукционе по продаже 20 декабря при заявленном объеме в $50 млн продал $28,4 млн, что удовлетворило 75% спроса, по курсу до 26,5 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $37,9 млн по курсу от 26,3 грн/$1 до 26,5 грн/$1, цена отсечения была установлена на уровне 26,45 грн/$1. Средневзвешенный курс составил 26,4559 грн/$1.