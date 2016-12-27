Национальный банк Украины (НБУ) во вторник на аукционе с заявленным объемом $80 млн продал $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1, сообщается на веб-сайте центробанка.

Согласно информации НБУ, на аукцион были поданы заявки на $68,1 млн по курсу от 26,4 грн/$1 до 26,68 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 26,6 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 26,6371 грн/$1. По минимальному курсу аукциона было удовлетворено 22,4% заявок в общем объеме удовлетворенных заявок.

Результаты валютных аукционов

Дата 27.12.16 20.12.16 Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $ 68.10 37.90 Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1 максимальный 26.6800 26.5000 минимальный 26.4000 26.3000 Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1 средневзвешенный 26.6371 26.4559 максимальный 26.6800 26.5000 минимальный 26.6000 26.4500 Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн 46.80 28.40 Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок, % 22.4 62.0 Данные: НБУ

Как сообщалось, НБУ в комментарии во вторник объяснил чрезмерный спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке Рождественскими выходными в США и Европе, ограничивающими предложение валюты. При этом спрос на валюту также подогрело получение компаниями-экспортерами возмещения НДС на минувшей и текущей неделе.

Центробанк подчеркнул, что имеет достаточно резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. По данным НБУ, объем международных резервов в настоящее время составляет около $15,7 млрд.

НБУ на предыдущем аукционе по продаже 20 декабря при заявленном объеме в $50 млн продал $28,4 млн, что удовлетворило 75% спроса, по курсу до 26,5 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $37,9 млн по курсу от 26,3 грн/$1 до 26,5 грн/$1, цена отсечения была установлена на уровне 26,45 грн/$1. Средневзвешенный курс составил 26,4559 грн/$1.