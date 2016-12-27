В понедельник, 26 декабря, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 105,4 млн долларов по сравнению с 23 декабря до 68 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 116,2 млн долларов по сравнению с 23 декабря до 88,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 5,2 млрд долларов, или в 1,8 раза до 6,614 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 3 коп. в понедельник снизился на 7 коп. до 26,35 UAH/USD.