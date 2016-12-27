Стоимость золота во вторник растет на фоне затишья на рынках после празднований католического Рождества и в преддверии новогодних выходных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.40 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 7,90 доллара, или на 0,70% - до 1141,50 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро поднималась на 1,43% - до 15,98 доллара за унцию.

Главным фактором, движущим рынками, в настоящее время остаются новогодние празднования. В понедельник из-за католического Рождества многие торговые площадки, в том числе рынок золота, были закрыты. Во вторник активность инвесторов остается слабой. Биржи Австралии, Гонконга, Великобритании не работают вторую сессию подряд.

На этом фоне объем торгов повсеместно значительно снижен. Инвесторы стараются не предпринимать рисковых шагов, на фоне чего растет спрос на более безопасные активы. Традиционно к их числу относится и золото.