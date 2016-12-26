Доля просроченной кредитной задолженности (без учета неплатежеспособных банков) в Украине в ноябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 0,1 процентных пункта (п.п.) - до 24,2% суммы предоставленных кредитов, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, за январь-ноябрь 2016 года просроченная кредитная задолженность выросла на 2,1 п.п.

Доля иностранного капитала за 11 месяцев в совокупном уставном капитале банков увеличилась на 12,2 п.п. - до 55,5% (43,3% на 1 января 2016 года), сократившись за ноябрь на 0,1 п.п. по сравнению с октябрем.

Количество действующих банков к началу декабря составляло 98 (к началу ноября -100), тогда как на 1 января 2016 года - 117 финучреждений. Количество банков с иностранным капиталом за ноябрь сократилось на один - до 39, в том числе со 100%-ным иностранным капиталом, как и в прошлом месяце, осталось 17 финучреждений.

По данным Нацбанка, обязательства банков на 1 декабря 2016 года составили 1,119 трлн грн (на 1 ноября - 1,128 млрд грн). При этом средства физлиц за ноябрь почти не изменились - 407,104 млрд грн (на 1 января - 389,06 млрд грн), средства субъектов хозяйствования сократились до 348,765 млрд грн (на 1 ноября - 356,181 млрд грн и на 1 января - 317,626 млрд грн).

Капитал банков к концу ноября составил 144,431 млрд грн (к концу 2015 года - 103,713 млрд грн), при этом уставный капитал - 266,505 млрд грн (к концу 2015 года - 206,387 млрд грн).

Согласно сообщению, регулятивный капитал действующих банков к концу ноября 2016 года составил 138,106 млрд грн, норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) за ноябрь снизился на 0,7 п.п. - до 13,71%.

По оценкам НБУ, рентабельность капитала на 1 декабря составляла "минус" 15,06% (на 1 ноября - 11,11% и на 1 января 2016 года - "минус" 51,91%).

