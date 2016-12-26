В пятницу, 23 декабря, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 11,2 млн долларов по сравнению с 22 декабря до 173,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 3,3 млн долларов по сравнению с 22 декабря до 204,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 5,2 млрд долларов, или в 1,8 раза до 6,614 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 18 коп. в пятницу снизился на 3 коп. до 26,28 UAH/USD.