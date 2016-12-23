В четверг, 22 декабря, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 69,3 млн долларов по сравнению с 21 декабря до 184,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 74,1 млн долларов по сравнению с 21 декабря до 201,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 5,2 млрд долларов, или в 1,8 раза до 6,614 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 5 коп. в четверг укрепился на 18 коп. до 26,25 UAH/USD.