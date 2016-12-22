Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 356,146 млрд гривен 22 декабря, банки уменьшили на 147,28 млн гривен до 166,458 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 22 декабря уменьшился на 8,25 млн гривен до 6,320 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 26,35 млн гривен до 14,775 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 22 декабря уменьшился на 129,18 млн гривен до 543,699 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: