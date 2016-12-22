В среду, 21 декабря, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 24,4 млн долларов по сравнению с 20 декабря до 115,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 23,3 млн долларов по сравнению с 20 декабря до 127 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 5,2 млрд долларов, или в 1,8 раза до 6,614 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 10 коп., в среду укрепился на 5 коп. до 26,43 UAH/USD.