Стоимость золота снижается в четверг на ожиданиях повышения ставок мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 08.11 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 3,20 доллара, или на 0,28% - до 1130 долларов за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,62% - до 15,88 доллара за унцию.

"Драгоценный металл находится под дальнейшим понижательным давлением в мире... растущих процентных ставок и доходности (государственных - ред.) облигаций, так как он не приносит процентного дохода", - цитирует агентство MarketWatch генерального директора Sun Global Investments Михира Кападия (Mihir Kapadia).

В прошлую среду ФРС США впервые за год повысила базовую процентную ставку - до 0,5-0,75% годовых с 0,25-0,5%. При этом члены ФРС ожидают трех повышений базовой ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375% годовых.

"Глядя вперед, мы думаем, что есть риск дальнейшего падения цены золота в ближайшие месяцы, в то время как ФРС будет более агрессивно повышать (процентную ставку - ред.) в ответ на некоторые меры Дональда Трампа, ведущие к инфляции", - сказал агентству аналитик по сырьевым рынкам Capital Economics Кэролайн Бейн (Caroline Bain).