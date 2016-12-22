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Совет НБУ утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2017
Совет Национального банка утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2017 год.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель совета Богдан Данилишин, передают Українські Новини.
На заседании 21 декабря совет Национального банка принял основные принципы денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу.
"Впервые в новейшей истории к разработке главного монетарного документа Украины приобщилась научная общественность и широкие экспертные круги, работали Высший экспертный совет и Общественная коллегия, созданные при совете Национального банка. Мы учли полученные предложения. По моему убеждению, нам удалось найти баланс мнений, выбрать приоритеты и сформировать качественный документ", - сказал Богдан Данилишин.
Совет Национального банка признал приоритетной целью денежно-кредитной политики - обеспечение ценовой стабильности - то есть приоритетом деятельности правления Национального банка должно быть снижение инфляции к однозначному показателю и удержание его на таком уровне в среднесрочной перспективе.
По мнению совета Национального банка, именно низкая и стабильная инфляция является важнейшим условием и вкладом в устойчивый экономический рост в Украине, низкая инфляция является общественным благом, от нее выигрывают и предприятия, и население, и государство.
Совет НБУ также напоминает, что Нацбанк должен способствовать финансовой стабильности, в том числе стабильности банковской системы.
Кроме того, регулятор должен способствовать соблюдению устойчивых темпов экономического роста и поддерживать экономическую политику правительства Украины, если это не препятствует достижению целей по ценовой и финансовой стабильности.
На заседании совета также решили, что Национальный банк будет продолжать придерживаться режима плавающего обменного курса.
"В то же время это не означает его неконтролируемость. Ведь устранение избыточных курсовых колебаний - это предпосылка и ценовой и финансовой стабильности. При этом со временем планируется, что влияние Национального банка на обменный курс будет исключительно опосредованным путем применения рыночных механизмов, таких как процентная политика", - заявляют в Нацбанке.
Планируется, что роль валютных интервенций постепенно будет сокращаться, по мере снятия административных ограничений и углубления валютного рынка.
Однако процесс валютной либерализации должен быть постепенным, чтобы не повредить выполнению целей по ценовой и финансовой стабильности.
Как сообщали Українські Новини, 25 октября совет НБУ провел первое заседание, на котором утвердил годовую отчетность и распределение прибыли НБУ за 2015 год.
24 ноября совет НБУ начал разработку основных принципов денежно-кредитной политики на следующий год.
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