Министерство финансов Украины на аукционах 20 декабря смогло привлечь $226,54 млн, разместив валютные облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) с погашением через 22-24 месяца под 6,35-6,4% годовых.

Согласно сообщению Минфина, всего на два этих аукциона было подано 14 заявок и все они были удовлетворены.

В частности, 22-месячные бумаги были проданы на $109,7 млн под 6,35%, 24-месячные - на $116,84 млн под 6,4% годовых.

Что касается аукционов, на которых предлагались гривневые бумаги, то спрос на них отсутствовал.





Номер аукциона 231 232 233 234 235 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000196034 Доразмещение UA4000195382 Доразмещение UA4000196075 Первичное размещение UA4000196182 (Ном. в ин. валюте дол. США) Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций. шт. - - - - - Дата проведения 20.12.2016 20.12.2016 20.12.2016 20.12.2016 20.12.2016 Дата оплаты за приобретенные облигации 21.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 Срок оплаты процентов 19.04.2017 14.06.2017 Срок оплаты процентов 18.10.2017 13.12.2017 Срок оплаты процентов 18.04.2018 13.06.2018 Срок оплаты процентов 17.10.2018 12.12.2018 Размер купонного платежа на одну облигацию - - - 31.75 32 Номинальный уровень доходности. % 15.10 15.20 15.30 6.35 6.40 Срок обращения (дней) 168 273 350 665 721 Срок погашения 07.06.2017 20.09.2017 06.12.2017 17.10.2018 12.12.2018 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 0.00 0.00 0.00 108 500 000.00 116 682 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 0.00 0.00 0.00 108 500 000.00 116 682 000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 10 000 000.00 168 000 000.00 510 000 000.00 108 500 000.00 116 682 000.00 Количество поданных заявок. шт. 0 0 0 4 10 Количество удовлетворенных заявок. шт. 0 0 0 4 10 Максимальный уровень доходности облигаций. % 0.00 0.00 0.00 6.35 6.40 Минимальный уровень доходности облигаций. % 0.00 0.00 0.00 6.35 6.40 Установленная доходность. % 0.00 0.00 0.00 6.35 6.40 Средневзвешенная доходность. % 0.00 0.00 0.00 6.35 6.40 Поступление в бюджет 0.00 0.00 0.00 109 698 925.00 116 844 187.98

Как сообщалось, Министерство финансов в связи с задержкой в выделении ЕС второго транша макрофинансовой помощи на EUR600 млн расширило в декабре предложение валютных облигаций с одного до пяти аукционов. В минувший вторник на трех аукционах Минфин смог привлечь $323,89 млн, разместив валютные облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) с погашением через 17-20 месяцев под 6,2-6,3% годовых.

