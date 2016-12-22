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Топливно-энергетический комплекс
Минфин привлек $226,5 млн на аукционах ОВГЗ под 6,35-6,4%
08:53 21.12.2016 |
Министерство финансов Украины на аукционах 20 декабря смогло привлечь $226,54 млн, разместив валютные облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) с погашением через 22-24 месяца под 6,35-6,4% годовых.
Согласно сообщению Минфина, всего на два этих аукциона было подано 14 заявок и все они были удовлетворены.
В частности, 22-месячные бумаги были проданы на $109,7 млн под 6,35%, 24-месячные - на $116,84 млн под 6,4% годовых.
Что касается аукционов, на которых предлагались гривневые бумаги, то спрос на них отсутствовал.
|Номер аукциона
|231
|232
|233
|234
|235
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000196034
|Доразмещение UA4000195382
|Доразмещение UA4000196075
|Первичное размещение UA4000196182
(Ном. в ин. валюте дол. США)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|20.12.2016
|20.12.2016
|20.12.2016
|20.12.2016
|20.12.2016
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|21.12.2016
|21.12.2016
|21.12.2016
|21.12.2016
|21.12.2016
|Срок оплаты процентов
|19.04.2017
|14.06.2017
|Срок оплаты процентов
|18.10.2017
|13.12.2017
|Срок оплаты процентов
|18.04.2018
|13.06.2018
|Срок оплаты процентов
|17.10.2018
|12.12.2018
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|31.75
|32
|Номинальный уровень доходности. %
|15.10
|15.20
|15.30
|6.35
|6.40
|Срок обращения (дней)
|168
|273
|350
|665
|721
|Срок погашения
|07.06.2017
|20.09.2017
|06.12.2017
|17.10.2018
|12.12.2018
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|0.00
|0.00
|0.00
|108 500 000.00
|116 682 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|0.00
|0.00
|0.00
|108 500 000.00
|116 682 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|10 000 000.00
|168 000 000.00
|510 000 000.00
|108 500 000.00
|116 682 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|0
|0
|0
|4
|10
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|0
|0
|0
|4
|10
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|0.00
|0.00
|0.00
|6.35
|6.40
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|0.00
|0.00
|0.00
|6.35
|6.40
|Установленная доходность. %
|0.00
|0.00
|0.00
|6.35
|6.40
|Средневзвешенная доходность. %
|0.00
|0.00
|0.00
|6.35
|6.40
|Поступление в бюджет
|0.00
|0.00
|0.00
|109 698 925.00
|116 844 187.98
Как сообщалось, Министерство финансов в связи с задержкой в выделении ЕС второго транша макрофинансовой помощи на EUR600 млн расширило в декабре предложение валютных облигаций с одного до пяти аукционов. В минувший вторник на трех аукционах Минфин смог привлечь $323,89 млн, разместив валютные облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) с погашением через 17-20 месяцев под 6,2-6,3% годовых.
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