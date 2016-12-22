Золото дорожает в среду на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, а также благодаря свидетельствам роста спроса на драгметалл в ноябре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.54 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,90 доллара, или на 0,34% - до 1137,50 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,51% - до 16,20 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался при этом на 0,12%, до 103,13 пункта, снижаясь к мировым валютам на фиксации инвесторами прибыли после обновления во вторник максимума курса с 2002 года.

Причиной удорожания доллара накануне были сделанные в понедельник заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен об экономическом развитии в стране. Удешевление доллара, как правило, позитивно влияет на стоимость золота, делая драгметалл более доступным для инвесторов, владеющих иностранной валютой.

На цену металла также повлияли данные о запасах монетарного золота в международных резервах РФ. В ноябре показатель вырос на 1,96% (плюс 31,1 тонны) и на 1 декабря 2016 года составлял 51,9 миллиона унций (1614,3 тонны). Запасы золота в международных резервах России за 2015 год выросли на 17,27% (плюс 208,4 тонны) и на 1 января 2016 года составляли 45,5 миллиона унций (1415,21 тонны).

Инвесторы также отреагировали на данные о том, что объем импорта драгметалла в Индию из Швейцарии в прошлом месяце стал самым большим за год, пишет агентство Рейтер. Индия, таким образом, является крупнейшим покупателем швейцарского золота.