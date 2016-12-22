Форекс - Курс доллара к мировым валютам в среду снижается на фиксации инвесторами прибыли после обновления во вторник его максимума с 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.35 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 103,12 пункта. Во вторник он достигал отметки в 103,65 - максимума с 23 декабря 2002 года. Курс доллара к иене снижался до 117,54 иены за доллар со 117,86 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0412 доллара с 1,0387 на предыдущем закрытии.

Во вторник курс доллара к мировым валютам обновил почти четырнадцатилетний максимум на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен об экономическом развитии в стране.

Глава Федрезерва, выступая в понедельник, позитивно оценила текущие экономические условия в США. В частности, она отметила улучшение ситуации на американском рынке труда, заявив, что уровень безработицы в 4,6% близок к отметке до рецессии.

"Доллар снова пробил порог в 118 иен сегодня. Но трейдеры не присоединились к скупке в ожидании дальнейшего роста (курса доллара к иене - ред.), как это было вчера, что стало поводом для фиксации прибыли среди инвесторов в преддверии рождественских праздников", - приводит газета The Wall Street Journal мнение менеджера Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи (Yuzo Sakai).