Стоимость золота во вторник снижается, поскольку на рынок драгметалла оказывает давление укрепление американской валюты, вызванное позитивными комментариями главы ФРС Джанет Йеллен по поводу американской экономики и решением Банка Японии по монетарной политике страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.43 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 12,60 доллара, или на 1,10% - до 1130,10 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 1,86% - до 15,79 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 103,40 пункта; ранее он достигал отметки в 103,65 - максимума с 23 декабря 2002 года. Удорожание американской валюты, как правило, негативно влияет на стоимость золота, делая покупку торгуемого в долларах драгметалла дороже для инвесторов, владеющих иностранной валютой.

Глава Федрезерва, выступая в понедельник, позитивно оценила текущие экономические условия в США. В частности, она отметила улучшение условий на американском рынке труда, заявив, что уровень безработицы в 4,6% близок отметке до рецессии. Подобные заявления главы ФРС США увеличивают вероятность повышения базовой процентной ставки более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. ФРС по итогам декабрьского заседания, прошедшего на прошлой неделе, завила, что теперь ожидает три повышения базовой ставки в 2017 году вместо двух, до среднего уровня 1,375% (нынешний средний уровень составляет 0,625%).

Дополнительную поддержку американской валюте оказало решение Банка Японии сохранить процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Кроме того, регулятор принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%. Мягкая монетарная политика регулятора способствует ослаблению японской валюты.

"Стоимость золота снова снижается... из-за ралли доллара, вызванного решением Банка Японии сохранить аккомодационную денежно-кредитную политику и заявлениями Йеллен, что рынок труда США показывает наибольшее укрепление последние десять лет", - цитирует газета The Wall Street Journal сообщение аналитиков Accendo Markets.