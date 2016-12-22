Форекс - Курс доллара к мировым валютам обновил максимум с декабря 2002 года на фоне заявлений главы ФРС США Джанет Йеллен по развитию экономических условий в стране, а также на решении Банка Японии по монетарной политике страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.35 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,25%, до 103,40 пункта. Ранее он достигал отметки в 103,65 - максимума с 23 декабря 2002 года.

Курс евро к доллару снижался до 1,0381 доллара с 1,0402 доллара на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов он впервые с 3 января 2003 года опустился до отметки в 1,0352 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 117,96 иены за доллар со 117,09 иены на закрытии днем ранее.

Глава Федрезерва, выступая в понедельник, позитивно оценила текущие экономические условия в США. В частности, она отметила улучшение условий на американском рынке труда, заявив, что уровень безработицы в 4,6% близок отметке до рецессии. Йеллен добавила, что создание рабочих мест продолжается стабильными темпами, уровень увольнений низкий, а рост заработных плат ускоряется на протяжении последних двух лет.

Подобные заявления главы ФРС США увеличивают вероятность того, что регулятор может продолжить повышать базовую процентную ставку более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. ФРС по итогам декабрьского заседания, прошедшего на прошлой неделе, завила, что теперь ожидает три повышения базовой ставки в 2017 году вместо двух, до среднего уровня 1,375% (нынешний средний уровень составляет 0,625%).

Укреплению доллара к иене способствует решение Банка Японии во вторник сохранить процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Кроме того, регулятор принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%. Мягкая монетарная политика регулятора способствует ослаблению японской валюты.