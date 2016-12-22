Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект №5553 о гарантировании 100% всех вкладов граждан во всех государственных банках.

За соответствующее решение проголосовали 267 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Данный законопроект внес в парламент Президент Петр Порошенко.

Президент считает, что для восстановления и укрепления доверия вкладчиков - физических лиц к государственным банкам существует потребность во введении дополнительного обеспечения государством таким лицам вкладов в государственных банках.

По мнению Порошенко, соответствующие шаги государства должны стать примером для подражания другими владельцами банков и способствовать усилению защиты интересов клиентов банков.

В настоящее время 100% вкладов гарантируется только в Ощадбанке.

В Укрэксимбанке, Укргазбанке и Приватбанке вклады гарантируются исключительно в пределах 200 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, 18 декабря Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать Приватбанк.

19 декабря в банк введена временная администрация, которая проработает 3 дня.

После этого банк будет национализирован за счет конвертации выпущенных Минфином ОВГЗ в капитал финучреждения.