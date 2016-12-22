Стоимость золота во вторник снижается, поскольку на рынок драгметалла оказывают давление позитивные комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен по поводу состояния американской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.51 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 6,10 доллара, или на 0,53% - до 1136,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 1,11% - до 15,92 доллара за унцию.

Йеллен, выступая в понедельник, позитивно оценила текущие экономические условия в США. В частности, она отметила улучшение условий на американском рынке труда, заявив, что уровень безработицы в 4,6% близок отметке до рецессии. Глава ФРС добавила, что создание рабочих мест продолжается стабильными темпами, уровень увольнений низкий, а рост заработных плат ускоряется на протяжении последних двух лет.

Слова главы Федрезерва негативно отражаются на рынке золота, поскольку увеличивают вероятность того, что регулятор продолжит повышать базовую процентную ставку более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. ФРС по итогам декабрьского заседания, прошедшего на прошлой неделе, завила, что теперь ожидает три повышения базовой ставки в 2017 году вместо двух, до среднего уровня 1,375% (нынешний средний уровень составляет 0,625%).

Ожидания ускорения темпов повышения процентной ставки ФРС, в свою очередь, способствуют укреплению доллара. А это делает торгуемый в американской валюте драгметалл дороже для держателей других валют. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,24%, до 103,38 пункта.