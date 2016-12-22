Эксперты допускают эмиссию гривны только при значительном оттоке вкладов в Приватбанке.

Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции в понедельник, передают Українські Новини.

"Эмиссии пока не будет. Внесение ОВГЗ будет постепенным. Правительство уже сообщило, что будет вносить в капитал первый транш 43 млрд гривен. Это будут эмитированные ценные бумаги. На первом этапе эмиссии гривны не будет. Она произойдет только в случае потребности банка в ликвидности. Более того, эмиссия может вообще не произойти, если оттока вкладов не будет. Сейчас банк имеет свой запас ликвидности, он имеет корсчет, он имеет наличных около 7,5 млрд гривен, то есть средств точно хватит на какой-то срок", - говорит главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Она отметила, что для экономики важно, чтобы не было паники и, соответственно, оттока средств.

Старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук сообщил, что, несмотря на выпуск 43 млрд гривен ОВГЗ, пока это не означает фактическую эмиссию.

"Да, цифра немаленькая даже в масштабах Украины, но пока это только бухгалтерская операция. Правительство выпускает ОВГЗ, которые потом передаются Приватбанку. В случае необходимости НБУ будет финансировать потребности в ликвидности. Если не будет массового снятия вкладов, то это будет иметь ограниченное влияние", - отметил Кравчук.

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Минфин для докапитализации Приватбанка может выпустить ОВГЗ на сумму от 116 до 148 млрд гривен.

В планы Минфина входит выпуск ОВГЗ на 43 млрд гривен в качестве первого транша.

Как сообщали Українські Новини, 18 декабря Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать Приватбанк.

19 декабря в банк введена временная администрация, которая проработает 3 дня.

После этого банк будет национализирован за счет конвертации выпущенных Минфином ОВГЗ в капитал финансового учреждения.