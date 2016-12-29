Финансовые новости
- |
- 29.12.16
- |
- 15:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
НБУ разрешил банкам досрочно погашать кредиты нерезидентам путем зачисления встречных однородных требований
11:06 29.12.2016 |
Национальный банк Украины разрешил банкам сокращать сроки погашения нерезиденту кредита/займа, если такое сокращение осуществляется с целью прекращения обязательств банка по такому кредиту/займу путем зачета встречных однородных требований между нерезидентом и банком.
Соответствующие изменения в постановление №410 от 13 декабря 2016 года "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины" Нацбанк внес своим постановлением №418 от 28 ноября, опубликованным поздно вечером в день принятия.
"Пакет документов, который подается в НБУ для регистрации соответствующих изменений в кредитный договор/договора займа, должен дополнительно содержать документы, подтверждающие наличие оснований осуществить указанную в этом абзаце реструктуризацию, в том числе наличие требований, которые будут предъявляться к зачислению", - отмечается в документе.
Согласно ему, обязательства по кредиту/займу, которые реструктуризированы таким способом, должны прекращаться исключительно указанным зачислением.
Нацбанк отмечает, что изменения вступают в силу на следующий день после опубликования.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Трамп призвал США "двигаться дальше", а не вводить санкции против России
|В Украине отменили разрешения на перепланировку жилья
Правительство отменило необходимость получения разрешительных документов для владельцев жилья и съемщиков общежитий при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования.
|Украина обошла Россию по легкости ведения бизнеса
Украина заняла в рейтинге Forbes 74-е место. Авторы отметили, что оккупация Россией Крыма и продолжающаяся агрессия на востоке Украины вредят экономическому росту. Для сравнения, Польша в рейтинге занимает 31-е место, Венгрия - 41-е, Грузия - 43-е, Румыния - 45-е, Молдова - 77-е, а Россия - 79-е.
|Гонтарева задекларировала 52,6 млн гривен за продажу своей доли в ICU
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Доллар продолжает ослабляться к евро и иене на торгах в четверг
|НБУ продал $59,1 млн на аукционе в четверг при спросе $87,4 млн
|Фондовые индексы АТР выросли в четверг, но японский индекс упал максимально за 7 недель
|В декабре население продало валюты на $34 млн больше, чем купило
|Остатки средств на корсчетах банков 29 декабря
|НБУ разрешил банкам досрочно погашать кредиты нерезидентам путем зачисления встречных однородных требований
Это интересно
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров
|Самые дорогие футболисты мира получают зарплату в юанях
|Мошенники придумали новую схему "развода" клиентов Приватбанка
|Microsoft признала агрессивной свою политику обновления до Windows 10