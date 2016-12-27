Национальный банк в январе-ноябре получил 443,7 млн гривен от реализации залоговой недвижимости по кредитам рефинансирования, предоставленным банкам, которые признаны неплатежеспособными.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

В частности, в ноябре от реализации 3 объектов ипотеки НБУ получил почти 77 млн гривен.

Всего за 11 месяцев объем полученных Национальным банком средств от реализации 170 объектов залоговой недвижимости составил 443,7 млн гривен.

Наибольший объем средств в августе перечислено Национальному банку от реализации недвижимости БГ Банка.

"Для увеличения круга потенциальных покупателей активов неплатежеспособных банков, находящихся в залоге НБУ, а также повышения уровня прозрачности процесса продажи, НБУ совместно с Фондом гарантирования в октябре пришли к обоюдному согласию о реализации указанных активов через Prozorro", - отметил директор департамента управления рисками Национального банка Игорь Будник.

Итоговые данные по 2016 по погашению задолженности банков за счет заложенного имущества и имущественных прав Национальный банк обнародует в январе 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, НБУ принял решение о продаже заложенного имущества через систему продажи активов ProZorro с 24 октября.



