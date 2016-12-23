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Руководство НБУ не относит банки Пинчука и Ахметова к олигархическим
13:04 23.12.2016 |
Руководство Национального банка Украины (НБУ) не относит банки Виктора Пинчука и Рината Ахметова (Кредит Днепр, ПУМБ) к олигархическим, поскольку эти финучреждения не кредитовали их бизнесы. Об этом рассказала председатель НБУ Валерия Гонтарева в эфире радио Вести.
"Как раз банки Пинчука и Ахметова вообще никогда не относились к их модели бизнеса. У них есть свои холдинговые компании, они заимствовали на международных рынках", - сказала она.
Эту модель нельзя назвать олигархической "Там по другому строился бизнес", - сказала она.
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