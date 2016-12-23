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Топливно-энергетический комплекс
Минюст США подал иск к Barclays из-за мошенничества при продаже ипотечных облигаций
12:42 23.12.2016 |
Министерство юстиции США в четверг подало иск против банка Barclays, обвинив его в мошеннических действиях при продаже ипотечных облигаций почти 10 лет назад, пишет The Guardian.
Стороны не смогли достичь внесудебного соглашения, несмотря на то, что переговоры затянулись на месяцы. Barclays намерен оспаривать претензии Минюста.
Американские власти уже несколько лет проводят расследования в связи с активным размещением банками ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой (RMBS), перед финансовым кризисом 2008 года.
Также на этой неделе стало известно, что Deutsche Bank AG достиг принципиальной договоренности об урегулировании претензии Министерства юстиции США, которое расследует операции банка с ипотечными облигациями. Deutsche Bank заплатит в общей сложности $7,2 млрд, из которых только $3,1 млрд - штраф в денежной форме, остальная сумма приходится на меры по компенсации ущерба, нанесенного потребителям.
Иск будет рассматриваться федеральным окружным судом Бруклина
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