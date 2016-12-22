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Топливно-энергетический комплекс
Apple не позволила Samsung разместить в онлайн-магазине App Store приложение платёжного сервиса Samsung Pay Mini
10:24 13.12.2016 |
В конце весны текущего года компания Samsung представила платёжный сервис Pay Mini. Его особенность заключается в том, что он нацелен на онлайн-платежи, а не на возможность оплаты товаров в магазине.
Соответственно, им можно пользоваться на любом смартфоне. Точнее, так хотели в Samsung. Компания рассчитывала запустить сервис на Android и iOS в январе. Но источник сообщает, что на iOS приложения ожидать не стоит.
Оказывается, Samsung получила отказ на размещение соответствующего ПО в онлайн-магазине приложений App Store. Причина отказа не сообщается, но представитель корейского гиганта предположил, что Apple не пропустила ПО из соображений конкуренции. Правда, в таком случае Samsung могла бы попросту подать в суд, но об этом источник не упоминает.
Но зато известно, что Samsung не стала доискиваться причин и повторно пробовать разместить приложение в App Store не будет.
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