В конце весны текущего года компания Samsung представила платёжный сервис Pay Mini. Его особенность заключается в том, что он нацелен на онлайн-платежи, а не на возможность оплаты товаров в магазине.

Соответственно, им можно пользоваться на любом смартфоне. Точнее, так хотели в Samsung. Компания рассчитывала запустить сервис на Android и iOS в январе. Но источник сообщает, что на iOS приложения ожидать не стоит.

Оказывается, Samsung получила отказ на размещение соответствующего ПО в онлайн-магазине приложений App Store. Причина отказа не сообщается, но представитель корейского гиганта предположил, что Apple не пропустила ПО из соображений конкуренции. Правда, в таком случае Samsung могла бы попросту подать в суд, но об этом источник не упоминает.

Но зато известно, что Samsung не стала доискиваться причин и повторно пробовать разместить приложение в App Store не будет.