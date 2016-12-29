Мировые цены на нефть движутся разнонаправленно на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов в США, при этом внимание рынка по-прежнему приковано к реализации соглашения ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи, вступающего в силу с 1 января, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.33 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02% - до 56,98 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,37% - до 53,86 доллара за баррель. Между тем, трейдеры ждут продолжения малоактивных торгов в течение всей предновогодней недели.

На стоимость нефти оказывают влияние данные API, которые указывают на то, что запасы нефти в США увеличились на 4,2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 23 декабря. Опрошенные агентством Рейтер аналитики предполагали, что показатель снизится на 2,1 миллиона баррелей. Теперь инвесторы ждут официальной статистики Минэнерго США об этом, которая будет опубликована позднее в четверг.

При этом поддерживает цены нефти ожидание выполнения долгожданного решения ОПЕК о сокращении ее добычи - котировки на этом фоне выросли с середины ноября на 25%, отмечает агентство Рейтер.