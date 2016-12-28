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Автогаз дешевеет в сети "Привата" и в регионах
15:40 28.12.2016 |
В период с 27 по 28 декабря стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Так, автогаз подешевел в сетях Shell, ОККО, «Народна», «Кворум», пр.
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» снизила стоимость автогаза на 5 коп./л, - до 12,25-12,27 грн/л.
У операторов столичных моноблоков («Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG и пр.) цена автогаза осталась без изменений на уровне 11,62-11,65 грн/л.
Как сообщал OilNews, на дополнительном аукционе 21 декабря УГД реализовала сжиженный газ по 15 000-15 700 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 27/26 декабря 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,34
|
0,00
|
ANP
|
12,25
|
-0,05
|
KLO
|
12,49
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
11,87
|
0,00
|
Shell
|
12,49
|
-0,13
|
SOCAR
|
12,68
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,90
|
0,00
|
UPG
|
11,80
|
0,00
|
WOG
|
12,73
|
0,00
|
Авантаж 7
|
11,64
|
0,00
|
Автотранс
|
11,98
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,62
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,08
|
0,00
|
Кворум
|
12,25
|
-0,38
|
Надежда
|
11,99
|
0,00
|
Народна
|
11,78
|
-0,27
|
ОККО
|
12,68
|
-0,03
|
Параллель
|
12,95
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,70
|
0,00
|
Татнефть
|
11,95
|
0,02
|
Укрнафта
|
12,27
|
-0,05
|
Средняя
|
12,39
|
-0,03
|
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