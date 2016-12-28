В период с 27 по 28 декабря цены выросли в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Подорожание коснулось преимущественно крупных региональных сетей АЗС. Так, на 10-50 коп./л стоимость всех топлив выросла в сетях AMIC, столичной KLO, одесском «Катрале», николаевском «Кворуме», днепропетровском «Нефтеке», полтаво-харьковской «Татнефти» и сети «Народна», представленной в Киевской, Винницкой и Закарпатской областях.

Эти изменения привели к росту средневзвешенной стоимости топлив на 2 коп./л.

Напомним, что 26 декабря цены выросли в крупнейших украинских сетях: группа «Приват», WOG, ОККО, SOCAR, KLO, «БРСМ-Нафта» и др.

Отметим, что основной рост стоимости топлив в опте пришелся на первые две недели декабря, когда произошли основной скачек котировок (+$50-55/т) и ослабление курса гривны до 26,3-26,5 грн/$1. Так с ноября стоимость железнодорожных партий нефтепродуктов значительно выросла. Бензины подорожали на 1 600 грн/т, ДТ - на 2 700 грн/т.

Напомним, что с 1 января будет упразднен розничный акциз и при этом, повышена ставка основного акциза.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 28/27 декабря 2016 г., грн/л: