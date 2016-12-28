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Топливно-энергетический комплекс
Рост цен продолжился в региональных сетях АЗС
15:31 28.12.2016 |
В период с 27 по 28 декабря цены выросли в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Подорожание коснулось преимущественно крупных региональных сетей АЗС. Так, на 10-50 коп./л стоимость всех топлив выросла в сетях AMIC, столичной KLO, одесском «Катрале», николаевском «Кворуме», днепропетровском «Нефтеке», полтаво-харьковской «Татнефти» и сети «Народна», представленной в Киевской, Винницкой и Закарпатской областях.
Эти изменения привели к росту средневзвешенной стоимости топлив на 2 коп./л.
Напомним, что 26 декабря цены выросли в крупнейших украинских сетях: группа «Приват», WOG, ОККО, SOCAR, KLO, «БРСМ-Нафта» и др.
Отметим, что основной рост стоимости топлив в опте пришелся на первые две недели декабря, когда произошли основной скачек котировок (+$50-55/т) и ослабление курса гривны до 26,3-26,5 грн/$1. Так с ноября стоимость железнодорожных партий нефтепродуктов значительно выросла. Бензины подорожали на 1 600 грн/т, ДТ - на 2 700 грн/т.
Напомним, что с 1 января будет упразднен розничный акциз и при этом, повышена ставка основного акциза.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 28/27 декабря 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
22,74
|
0,28
|
23,89
|
0,18
|
24,91
|
0,18
|
21,24
|
0,27
|
ANP
|
21,95
|
0,00
|
22,45
|
0,00
|
22,65
|
0,00
|
20,55
|
0,00
|
KLO
|
22,69
|
0,20
|
23,19
|
0,20
|
25,29
|
0,00
|
20,69
|
0,10
|
Mango/Ultra
|
22,81
|
0,00
|
23,91
|
0,00
|
24,90
|
0,00
|
21,39
|
0,00
|
Shell
|
23,68
|
0,00
|
24,67
|
0,00
|
26,67
|
0,00
|
22,43
|
0,00
|
SOCAR
|
24,39
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
22,39
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,78
|
0,00
|
22,28
|
0,00
|
23,26
|
0,00
|
20,34
|
0,00
|
UPG
|
22,50
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
20,20
|
0,00
|
WOG
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Автотранс
|
22,20
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
20,78
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,14
|
0,00
|
22,64
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
20,02
|
0,00
|
Катрал
|
22,19
|
0,10
|
23,17
|
0,10
|
23,19
|
0,10
|
20,17
|
0,10
|
Кворум
|
22,35
|
0,50
|
23,35
|
0,50
|
Х
|
Х
|
20,40
|
0,50
|
Надежда
|
22,20
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
20,79
|
0,00
|
Народна
|
21,78
|
0,10
|
22,18
|
0,00
|
22,68
|
0,00
|
20,53
|
0,25
|
Нефтек
|
23,49
|
0,50
|
24,49
|
0,50
|
25,49
|
0,50
|
21,49
|
0,50
|
ОККО
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Параллель
|
23,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
25,29
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
Татнефть
|
22,10
|
0,00
|
22,70
|
0,00
|
23,70
|
0,00
|
20,57
|
0,18
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
22,70
|
0,00
|
20,50
|
0,00
|
Средняя
|
22,85
|
0,02
|
23,59
|
0,02
|
24,56
|
0,02
|
21,16
|
0,02
|
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