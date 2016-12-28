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Цена нефти снижается на фиксации инвесторами прибыли
08:31 28.12.2016 |
Нефть дешевеет в среду на фоне фиксации инвесторами прибыли после удорожания "черного золота" днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.01 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,16% - до 56,74 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,11% - до 53,84 доллара за баррель.
Во вторник нефть дорожала в связи с оптимистичным настроением инвесторов относительно предстоящего сокращения добычи нефти странами, входящими и не входящими в ОПЕК, в рамках достигнутого соглашения. Однако аналитики отмечают, что, у трейдеров остается некоторый скептицизм насчет того, насколько долго производители нефти будут соблюдать свои квоты по добыче.
"Мы можем увидеть некоторое сокращение добычи, ... хотя другие (производители нефти - ред.) могут также использовать возможность для вывода на рынок большего количества баррелей (нефти - ред.) по самой привлекательной цене", - приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитика Citi Futures Тима Эванса (Tim Evans).
Сдерживает удешевление "черного золота" сделанное во вторник заявление минэнерго Венесуэлы о том, что в новом году страна сократит добычу нефти на 95 тысяч баррелей в сутки в рамках исполнения договоренностей об ограничении добычи. Ведомство отметило, что сокращение не повлияет на выполнение зарубежных контрактов.
ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.
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