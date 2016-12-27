Во вторник, 27 декабря, железнодорожные партии дизтоплива продолжили подорожание. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

ДТ во вторник выросло еще на 300 грн/т, - до 21 550 грн/т. Таким образом, с ноября стоимость ресурса подскочила на 3 000 грн/т.

27 декабря мозырское ДТ торговалось у ЗНГК по 21 500 грн/т, SOCAR выставил цену в 21 900 грн/т. Российский продукт с отгрузкой со ст. Новоград-Волынский вырос до 21 300-21 500 грн/т. Его предлагали только две компании: «Альянс Энерго Трейд» (АЭТ) и «Темиртранс-Захид». АЭТ также торгует российским ресурсом, поставленным морем в порт «Южный» по 21 300 грн/т. «Укртатнафта» еще накануне подняла стоимость своего предложения до 21 900 грн/т.

Синхронный рост продолжается на рынке автомобильных партий ДТ. Во вторник оператор поставок трубопроводного ДТ на станциях Новоград-Волынский и Смыга компания «Анвитрейд» предлагала топливо по 18 грн/т. Белорусский ресурс на Коростене был дороже - 18,25-18,30 грн/т. При этом средняя по Украине цена достигла 18,64 грн/т, что на 2,35 грн/л дороже, чем в конце ноября.

Основным фактором роста цен остается скачек котировок на нефтепродукты в европейских портах с начала декабря почти на $50/т, после чего котировки зафиксировались на стабильно высоком уровне, заканчивая 2016 г. на годовых максимумах. Также стоит отметить влияние на цены постепенного снижения курса гривны на межбанковской валютной бирже. Во вторник нацвалюта просела до 26,7 грн/$1.

Дополнительное давление на оптовые цены оказывает грядущий рост акцизов с 1 января 2016 г. Для ДТ прирост себестоимости составит €44,5/1000 л - около 1 470 грн/т по текущему курсу.