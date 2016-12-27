В период с 26 по 27 декабря стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Так, автогаз подешевел в сетях: SOCAR, UPG, WOG, «Надежда», «Автотранс», «Род-Ник» и пр.

У операторов столичных моноблоков («Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG и пр.) цена автогаза снизилась. Так «Барс 2000» еще накануне спустил цену к 11,62 грн/л, за ним «Авантаж 7» идругие операторы АГЗП спустились к 11,62 грн/л.

Как сообщал OilNews, на дополнительном аукционе 21 декабря УГД реализовала сжиженный газ по 15 000-15 700 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 27/26 декабря 2016 г., грн/л: