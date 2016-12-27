В период с 26 по 27 декабря цены выросли в ряде крупнейших сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

На 11-50 коп./л стоимость всех топлив выросла в сетях AMIC, KLO, SUN OIL, «Автотранс», «Надежда», «Азовнефтепродукт», «Татнефть», «Укр-Петроль» и др.

Эти изменения привели к росту средневзвешенной стоимости топлив. Так бензин А-92 подорожал до 22,83 грн/л (+9 коп./л), А-95 (23,57 грн/л) прибавил 7 коп./л. Премиальные марки «пятого» подорожали до 24,54 грн/л (+8 коп./л). Аналогичный рост отмечен по ДТ - 21,13 грн/л.

Напомним, что накануне цены выросли в крупнейших украинских сетях: группа «Приват», WOG, ОККО, SOCAR, KLO, «БРСМ-Нафта» и др.

Отметим, что основной рост стоимости топлив в опте припал на первые две недели декабря, когда произошел основной скачек котировок (+$50-55/т), и ослабление курса гривны до 26,3-26,5 грн/$1. Так с ноября стоимость железнодорожных партий нефтепродуктов значительно выросла: бензины подорожали на 1 600 грн/т, ДТ - на 2 650 грн/т.

Напомним, что с 1 января будет упразднен розничный акциз и при этом повышена ставка основного акциза.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 27/26 декабря 2016 г., грн/л: