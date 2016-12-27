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Топливно-энергетический комплекс
На большинстве украинских АЗС выросли цены
12:38 27.12.2016 |
В период с 26 по 27 декабря цены выросли в ряде крупнейших сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
На 11-50 коп./л стоимость всех топлив выросла в сетях AMIC, KLO, SUN OIL, «Автотранс», «Надежда», «Азовнефтепродукт», «Татнефть», «Укр-Петроль» и др.
Эти изменения привели к росту средневзвешенной стоимости топлив. Так бензин А-92 подорожал до 22,83 грн/л (+9 коп./л), А-95 (23,57 грн/л) прибавил 7 коп./л. Премиальные марки «пятого» подорожали до 24,54 грн/л (+8 коп./л). Аналогичный рост отмечен по ДТ - 21,13 грн/л.
Напомним, что накануне цены выросли в крупнейших украинских сетях: группа «Приват», WOG, ОККО, SOCAR, KLO, «БРСМ-Нафта» и др.
Отметим, что основной рост стоимости топлив в опте припал на первые две недели декабря, когда произошел основной скачек котировок (+$50-55/т), и ослабление курса гривны до 26,3-26,5 грн/$1. Так с ноября стоимость железнодорожных партий нефтепродуктов значительно выросла: бензины подорожали на 1 600 грн/т, ДТ - на 2 650 грн/т.
Напомним, что с 1 января будет упразднен розничный акциз и при этом повышена ставка основного акциза.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 27/26 декабря 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
22,47
|
0,49
|
23,71
|
0,31
|
24,73
|
0,29
|
20,98
|
0,11
|
ANP
|
21,95
|
0,00
|
22,45
|
0,00
|
22,65
|
0,00
|
20,55
|
0,00
|
KLO
|
22,49
|
0,20
|
22,99
|
0,20
|
25,29
|
0,30
|
20,59
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
22,81
|
0,00
|
23,91
|
0,00
|
24,90
|
0,00
|
21,39
|
0,00
|
Marshal
|
21,66
|
0,12
|
22,26
|
0,00
|
Х
|
Х
|
19,93
|
0,15
|
Shell
|
23,68
|
0,00
|
24,67
|
0,00
|
26,67
|
0,00
|
22,43
|
0,53
|
SOCAR
|
24,39
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
22,39
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,78
|
0,44
|
22,28
|
0,44
|
23,26
|
0,43
|
20,34
|
0,64
|
UPG
|
22,50
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
20,20
|
0,00
|
WOG
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Автотранс
|
22,20
|
0,30
|
22,99
|
0,30
|
24,50
|
0,51
|
20,78
|
0,30
|
Азовнефтепродукт
|
23,40
|
0,50
|
24,40
|
0,50
|
24,95
|
0,50
|
21,50
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
22,14
|
0,00
|
22,64
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
20,02
|
0,00
|
Маркет
|
22,84
|
0,00
|
23,44
|
0,00
|
Х
|
Х
|
20,40
|
0,00
|
Надежда
|
22,20
|
0,30
|
22,99
|
0,30
|
23,49
|
0,30
|
20,79
|
0,30
|
ОККО
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Параллель
|
23,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
25,29
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
Роснефть
|
22,79
|
0,00
|
23,79
|
0,00
|
24,79
|
0,00
|
20,99
|
0,00
|
Татнефть
|
22,10
|
0,11
|
22,70
|
0,11
|
23,70
|
0,11
|
20,39
|
0,24
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
22,70
|
0,00
|
20,50
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
21,80
|
0,50
|
22,40
|
0,50
|
22,75
|
0,50
|
19,65
|
0,50
|
Средняя
|
22,83
|
0,09
|
23,57
|
0,07
|
24,54
|
0,08
|
21,13
|
0,08
|
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