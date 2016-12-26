В период с 23 по 26 декабря стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Так, автогаз подешевел в сетях: Marshal, SUN OIL, ОККО, «БРСМ-Нафта», «Род-Ник», пр.

У операторов столичных моноблоков («Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG, пр.) стоимость автогаза также перешла к снижению - «Барс 2000» опустил цену до 11,62 грн/л. Большинство других операторов АГЗП сохраняют стоимость ресурса на уровне 11,82-11,84 грн/л.

Корректировка цен в рознице продолжается на фоне снижения оптовых цен на газ. Стимулом к снижению стали аукционы госкомпаний «Укрнафта» и «Укргаздобыча», на которых СУГ был реализован по 16 000-16 700 грн/т.

Как сообщал OilNews, на дополнительном аукционе 21 декабря УГД реализовала сжиженный газ по 15 000-15 700 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 26/23 декабря 2016 г., грн/л: