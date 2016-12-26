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Автогаз повсеместно дешевеет
15:51 26.12.2016 |
В период с 23 по 26 декабря стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Так, автогаз подешевел в сетях: Marshal, SUN OIL, ОККО, «БРСМ-Нафта», «Род-Ник», пр.
У операторов столичных моноблоков («Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG, пр.) стоимость автогаза также перешла к снижению - «Барс 2000» опустил цену до 11,62 грн/л. Большинство других операторов АГЗП сохраняют стоимость ресурса на уровне 11,82-11,84 грн/л.
Корректировка цен в рознице продолжается на фоне снижения оптовых цен на газ. Стимулом к снижению стали аукционы госкомпаний «Укрнафта» и «Укргаздобыча», на которых СУГ был реализован по 16 000-16 700 грн/т.
Как сообщал OilNews, на дополнительном аукционе 21 декабря УГД реализовала сжиженный газ по 15 000-15 700 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 26/23 декабря 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,34
|
0,02
|
ANP
|
12,30
|
0,00
|
KLO
|
12,49
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
11,86
|
0,03
|
Marshal
|
12,28
|
-0,05
|
Shell
|
12,62
|
0,00
|
SOCAR
|
12,98
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,90
|
-0,05
|
UPG
|
12,00
|
0,00
|
WOG
|
12,88
|
0,00
|
Авантаж 7
|
11,84
|
0,00
|
Автотранс
|
12,08
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,62
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,08
|
-0,07
|
Надежда
|
12,19
|
0,00
|
ОККО
|
12,71
|
-0,09
|
Параллель
|
12,95
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,90
|
-0,10
|
Татнефть
|
11,93
|
-0,09
|
Укрнафта
|
12,33
|
0,00
|
Средняя
|
12,46
|
-0,01
|
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