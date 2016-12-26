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Топливно-энергетический комплекс
Ближневосточная нефть впервые с мая стоит больше WTI благодаря сделке ОПЕК
10:48 26.12.2016 |
Цена нефти Dubai Crude поднялась выше американской марки West Texas Intermediate впервые с мая свидетельствуют данные PVM Oil Associates Ltd.
Начиная с мая баррель нефти Dubai Crude был в среднем на $1,70 дешевле WTI, сообщает агентство Bloomberg.
Историческое соглашение ОПЕК и независимых производителей о сокращении добычи нефти начиная с января разрушило традиционное соотношение между котировками различных сортов нефти, что может изменить направление нефтяных потоков на мировом рынке.
В понедельник биржи Нью-Йорка и Лондона закрыты в связи с продолжающимися рождественскими празднованиями, нефтяные торги не ведутся. По итогам сессии в прошлую пятницу февральский контракт на Brent подорожал на 0,2% - до $55,16 за баррель, на WTI - на 0,1%%, до $53,02 за баррель.
C начала 2016 года цена Brent увеличилась на почти на 48%, WTI - на 43,1%.
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