В период с 22 по 23 декабря стоимость автогаза снизилась в ряде сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на 3-20 коп./л автогаз подешевел в сетях SUN OIL, OKKO, «Народна». Сесть заправок государственной «Укргаздобычи» снизила стоимость СУГ на 41 коп./л, - до 11,09 грн/л.

Стоимость автогаза на заправках крупнейшей консолидированной сети АЗС группы «Приват» осталась на уровне 22 декабря, - 12,30-12,33 грн/л.

Корректировка цен в рознице продолжается на фоне снижения оптовых цен на газ. Стимулом к снижению стали аукционы госкомпаний «Укрнафта» и «Укргаздобыча», на которых СУГ был реализован по 16 000-16 700 грн/т.

Как сообщал OilNews, на дополнительном аукционе 21 декабря УГД реализовала сжиженный газ по 15 000-15 700 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 23/22 декабря 2016 г., грн/л: