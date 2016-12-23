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Топливно-энергетический комплекс
Розничные цены на СУГ снижаются
13:59 23.12.2016 |
В период с 22 по 23 декабря стоимость автогаза снизилась в ряде сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на 3-20 коп./л автогаз подешевел в сетях SUN OIL, OKKO, «Народна». Сесть заправок государственной «Укргаздобычи» снизила стоимость СУГ на 41 коп./л, - до 11,09 грн/л.
Стоимость автогаза на заправках крупнейшей консолидированной сети АЗС группы «Приват» осталась на уровне 22 декабря, - 12,30-12,33 грн/л.
Корректировка цен в рознице продолжается на фоне снижения оптовых цен на газ. Стимулом к снижению стали аукционы госкомпаний «Укрнафта» и «Укргаздобыча», на которых СУГ был реализован по 16 000-16 700 грн/т.
Как сообщал OilNews, на дополнительном аукционе 21 декабря УГД реализовала сжиженный газ по 15 000-15 700 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 23/22 декабря 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,33
|
0,00
|
ANP
|
12,30
|
0,00
|
KLO
|
12,49
|
0,00
|
Marshal
|
12,33
|
0,00
|
Shell
|
12,62
|
0,08
|
SOCAR
|
12,98
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,95
|
-0,03
|
UPG
|
12,00
|
0,00
|
WOG
|
12,88
|
0,00
|
Mango
|
11,83
|
0,00
|
Народна
|
11,95
|
-0,20
|
Авантаж 7
|
11,84
|
0,00
|
Автотранс
|
12,08
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,82
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,15
|
0,00
|
Надежда
|
12,19
|
0,00
|
ОККО
|
12,80
|
-0,06
|
Параллель
|
12,95
|
0,00
|
Маркет
|
12,25
|
0,00
|
Род-Ник
|
12,00
|
0,00
|
Татнефть
|
12,02
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,33
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
11,09
|
-0,41
|
Средняя
|
12,48
|
0,00
|
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