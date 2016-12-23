Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:10 EET подешевели на $0,40 (0,73%) - до $54,65 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,45 (0,85%) - до $52,50 за баррель.

С начала недели цена Brent снизилась на 1%, WTI - на 0,8%.

Как стало известно из опубликованных в среду данных Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 2,26 млн баррелей, до 485,4 млн баррелей, оставаясь близко к максимальному уровню для этого времени года за последние три десятилетия.

У инвесторов есть опасения, что рост котировок на фоне соглашения нефтедобывающих стран о снижении добычи приведет к увеличению производства топлива в США, где компании неоднократно заявляли о планах нарастить добычу при подъеме цен выше $60 за баррель.

Представители Ирака ранее заявили о намерении соблюдать договоренности о снижении добычи, а министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что в результате мер стран ОПЕК цены восстановятся в следующем году.