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Топливно-энергетический комплекс
Автогаз постепенно дешевеет
14:58 22.12.2016 |
В период с 21 по 22 декабря стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Так, автогаз подешевел в сетях KLO, Shell, «Род-Ник», Mango и «БРСМ-Нафта». Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы «Приват» снизила стоимость СУГ на 1 коп./л, - до 12,30-12,33 грн/л.
У операторов столичных моноблоков («Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG, пр.) цена автогаза остается на уровне 11,82-11,84 грн/л.
Отметим, что корректировка цен в рознице продолжается на фоне снижения оптовых цен на газ. Стимулом к снижению стали аукционы госкомпаний «Укрнафта» и «Укргаздобыча», на которых СУГ был реализован по 16 000-16 700 грн/т. Также отметим, на дополнительном аукционе 21 декабря УГД реализовала сжиженный газ по 15 000-15 700 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 22/21 декабря 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,33
|
0,01
|
ANP
|
12,30
|
-0,01
|
KLO
|
12,49
|
-0,10
|
Marshal
|
12,33
|
0,00
|
Shell
|
12,54
|
-0,02
|
SOCAR
|
12,98
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,98
|
0,00
|
UPG
|
12,00
|
0,00
|
WOG
|
12,88
|
0,00
|
Mango
|
11,83
|
-0,06
|
Авантаж 7
|
11,84
|
0,00
|
Автотранс
|
12,08
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,82
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,15
|
-0,05
|
Надежда
|
12,19
|
0,00
|
ОККО
|
12,86
|
0,00
|
Параллель
|
12,95
|
0,00
|
Маркет
|
12,25
|
0,00
|
Род-Ник
|
12,00
|
-0,10
|
Татнефть
|
12,02
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,33
|
-0,01
|
Средняя
|
12,48
|
-0,01
|
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