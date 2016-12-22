В период с 21 по 22 декабря стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Так, автогаз подешевел в сетях KLO, Shell, «Род-Ник», Mango и «БРСМ-Нафта». Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы «Приват» снизила стоимость СУГ на 1 коп./л, - до 12,30-12,33 грн/л.

У операторов столичных моноблоков («Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG, пр.) цена автогаза остается на уровне 11,82-11,84 грн/л.

Отметим, что корректировка цен в рознице продолжается на фоне снижения оптовых цен на газ. Стимулом к снижению стали аукционы госкомпаний «Укрнафта» и «Укргаздобыча», на которых СУГ был реализован по 16 000-16 700 грн/т. Также отметим, на дополнительном аукционе 21 декабря УГД реализовала сжиженный газ по 15 000-15 700 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 22/21 декабря 2016 г., грн/л: