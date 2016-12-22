Мировые цены на нефть растут в четверг на ожиданиях сокращения ее добычи - после снижения в среду на данных об увеличении запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.22 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28% - до 54,61 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,23% - 52,16 доллара за баррель.

В среду "черное золото" дешевело на данных минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 декабря, неожиданно увеличились, на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 485,4 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы снизились на 2,515 миллиона баррелей, до 480,69 миллиона баррелей.

"На отметке в 485,4 миллиона баррелей запасы нефти в США находятся на верхнем пределе среднего диапазона для этого времени года", - отметило Минэнерго США.

Цены на нефть поддерживает ожидание выполнения странами, входящими и не входящими в ОПЕК, договоренностей о сокращении добычи.

"Если посмотреть, на кого приходятся самые большие сокращения, это в основном страны Персидского залива и Россия - это дает мне еще больше успокоения в том, что будет существенная степень соблюдения (договоренностей - ред.)" - приводит агентство Рейтер слова главного рыночного аналитика CMC Markets Рика Спунера (Ric Spooner).