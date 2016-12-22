Финансовые новости
- |
- 22.12.16
- |
- 13:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Нефть растет на ожиданиях соблюдения договоренностей о сокращении добычи
07:52 22.12.2016 |
Мировые цены на нефть растут в четверг на ожиданиях сокращения ее добычи - после снижения в среду на данных об увеличении запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.22 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28% - до 54,61 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,23% - 52,16 доллара за баррель.
В среду "черное золото" дешевело на данных минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 декабря, неожиданно увеличились, на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 485,4 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы снизились на 2,515 миллиона баррелей, до 480,69 миллиона баррелей.
"На отметке в 485,4 миллиона баррелей запасы нефти в США находятся на верхнем пределе среднего диапазона для этого времени года", - отметило Минэнерго США.
Цены на нефть поддерживает ожидание выполнения странами, входящими и не входящими в ОПЕК, договоренностей о сокращении добычи.
"Если посмотреть, на кого приходятся самые большие сокращения, это в основном страны Персидского залива и Россия - это дает мне еще больше успокоения в том, что будет существенная степень соблюдения (договоренностей - ред.)" - приводит агентство Рейтер слова главного рыночного аналитика CMC Markets Рика Спунера (Ric Spooner).
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
ТОП-НОВОСТИ
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
|Кабмин продлил ввозные пошлины на товары из РФ на 2017г
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, введенной в начале этого года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.
|Рост промпроизводства в Украине в ноябре ускорился до 3,7% – Госстат
|Теневой рынок оборота сельхозземель оценивается в 10-12 млрд грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть слабо опускаются, Brent торгуется у $54,36 за баррель
|Депутаты одобрили развитие транспортного коридора в обход России
|Рада на постоянной основе снизила в 1,8 раза коэффициент "зеленого тарифа" для солнечных элекстростанций более 10 МВт
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
|Золото дешевеет на ожиданиях роста ставок мировых центробанков
|Нефть растет на ожиданиях соблюдения договоренностей о сокращении добычи
|Совет НБУ утвердил прогноз роста международных резервов до $23,1 млрд в 2017 и $27,8 млрд в 2018
Это интересно
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны
|Как правительство СССР разрушило доверие к власти
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Tesla ввела плату за простой автомобилей около установок Supercharger
|Lamborghini Aventador получил полноуправляемое шасси
|Минивэны Chrysler Pacifica с автопилотом Google выедут на улицы в 2017 г.
|В Китае появилась зона тестирования беспилотных автомобилей